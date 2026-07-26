Москва26 июл Вести.Слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о Калининграде не стоит расценивать как оговорку. Такое мнение высказал главный специалист Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований БФУ Альберт Адылов в комментарии автору ИС "Вести" Евгению Попову.

В одном из интервью 2023 года Писториус назвал Калининград Кенигсбергом, а также сказал, что Литва якобы находится в ловушке из-за РФ и Белоруссии.

Это не оговорка, а сознательный курс. Сейчас в политических настроениях жителей европейских стран враждебность к России базируется и на какой-то исторической памяти. Они начинают вспоминать, мол, это же было наше, и у нас это забрали. А как насчет того, что у них это забрали абсолютно оправданно? Они это когда-то захватили в 13 веке, не спрашивая жителей этой территории, хотят ли те. Да, они жили тут на протяжении 700 лет. Но обе мировые войны, в результате которых они все потеряли, они же и начали сказал историк

В недавнем интервью газете "Ведомости", комментируя заявления, что на европейских учениях отрабатываются сценарии морской блокады и захвата региона, губернатор области Алексей Беспрозванных заявил, что регион находится под надежной защитой. А для того, чтобы замахнуться на этот стратегически важный регион России, нужно быть "совершенно безумным".

Как заявил в декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин, в случае возникновения угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать, а возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.