Москва19 мая Вести.Сообщения с угрозами в адрес Калининградской области поступают в основном осенью и весной. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, местные власти реагируют абсолютно спокойно на призывы западных стран нанести удар по Калининграду.

Реагируем абсолютно спокойно по одной простой причине, что такие сообщения у нас периодически возникают. Уже второй год, как я вижу, такая активность идет в этом направлении. Единственное, конечно, заметили, что такая активность у нас происходит либо весной, либо осенью. Вот сейчас за осень уже два раза, поэтому начинаем всерьез переживать за здоровье наших соседей сообщил Беспрозванных

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград, чтобы "показать русским", что силы альянса способны прорваться в эту крепость.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев объяснил ИС "Вести", что литовский дипломат высказывал не свое личное мнение, а позицию всего блока, и пытался "попасть в струю" настроений НАТО своей риторикой.