Беспрозванных рассказал о настроениях калининградцев на фоне угроз об атаке Беспрозванных: калининградцы спокойны на фоне угроз об атаке со стороны НАТО

Москва19 мая Вести.Жители Калининградской области спокойно относятся к угрозам со стороны Литвы как страны – участницы НАТО о возможном нанесении удара. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, калининградцы испытывают уверенность, что область находится под защитой президента России Владимира Путина и Вооруженных сил РФ.

Поэтому калининградцы спокойны, потому что уверены в том, что наш регион защищен президентом и армией нашей страны… Конечно, когда возникают какие-то такие комментарии, мы всегда даем определенные пояснения. Но в данном случае уже не раз такие угрозы были, как вы помните, в прошлом году это были угрозы, связанные с отключением электроэнергии… достаточно такие, массированные были атаки информационные, но ничего этого не произошло, поэтому калининградцы уверены в защите нашего региона рассказал Беспрозванных

Также губернатор указал на сезонность угроз, поступающих в отношении Калининградской области.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград, чтобы "показать русским", что силы Альянса способны прорваться в эту крепость.