Полковник Баранец предположил, как РФ ответит на атаки НАТО на Калининград Полковник Баранец: НАТО "сломает зубы", пытаясь захватит Калининград

Москва19 мая Вести.Страны НАТО не смогут захватить Калининградскую область, у России есть все средства для защиты своего региона, считает член общественного совета при Минобороны РФ, полковник Виктор Баранец.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что у НАТО есть все необходимые средства для удара по Калининграду. По мнению Будриса, альянс должен показать свою готовность атаковать.

В комментарии KP.RU Баранец отметил, что Калининградская область является крупным оборонительным районом, "нашпигованным" всеми видами вооружений.

НАТО зубы сломает при попытках захватить Калининградскую область. К тому же, наша военная группировка там наверняка не оставит без помощи с "большой земли" сказал полковник

Он добавил, что у РФ имеются ракеты наземного, воздушного и морского базирования с дальностью полета от 2,5 до 5,5 тысячи километров.