Москва2 мая Вести.Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов в интервью РИА Новости.

После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае эскалации напряженности в отношениях России и Запада​​​. Соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных тренировок НАТО приводит РИА Новости слова Булатова

Президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена купировать угрозы для Калининградской области, если они возникнут, а возможная блокада области может привести к полномасштабному конфликту.