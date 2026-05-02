Москва2 маяВести.Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области, заявил посол по особым поручениям МИД Артем Булатов в интервью РИА Новости.
После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае эскалации напряженности в отношениях России и Запада. Соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных тренировок НАТОприводит РИА Новости слова Булатова
Президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена купировать угрозы для Калининградской области, если они возникнут, а возможная блокада области может привести к полномасштабному конфликту.