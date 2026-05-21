В РФ заявили, что активность НАТО у границ РФ достигла уровня холодной войны Полянский: Калининград может стать мощнейшим детонатором эскалации с ЕС

Москва21 мая Вести.Военная активность стран НАТО у российских границ достигла уровня времен холодной войны. Об этом заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, отметив опасность эскалации вокруг Калининградской области.

Российский постпред при ОБСЕ обратил внимание на призыв главы МИД Литвы атаковать Калининград. По его словам, европейские элиты перешли от завуалированных к прямым призывам воевать с Россией.

В целом констатируем, что военная активность стран НАТО у наших границ достигла уровня холодной войны… Если бы в нашей организации, занимающейся вопросами мира и безопасности, было бы что-то аналогичное Часам Судного дня, то за последнюю неделю их стрелки пришлось бы передвинуть как минимум на шаг ближе к полуночи сказал Полянский на постсовете ОБСЕ

Дипломат сообщил, что Киев активно прорабатывает сценарии диверсионных атак на территорию России с использованием Латвии, тогда как страны Прибалтики и Польша уже предоставляли Украине свое воздушное пространство для ударов БПЛА. Он также указал на учения НАТО Narrow Waters 26-1 в Финском заливе.

Полянский подчеркнул, что Калининградская область может стать мощнейшим детонатором, и напомнил, что президент РФ недвусмысленно предупреждал: любая попытка блокады или вторжения в регион приведет к невиданной эскалации.

Он отметил, что альтернатива военной конфронтации существует. Россия, добавил Полянский, открыта к диалогу о гарантиях безопасности, но в Брюсселе это воспринимают за слабость и отвечают санкциями и милитаристской риторикой.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Украина планируют запускать беспилотники по России с территории Литвы, Латвии и Эстонии. В СВР подчеркнули, что членство Латвии в НАТО не защитит ее от возмездия в случае пособничества украинским боевикам.