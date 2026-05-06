Москва6 мая Вести.Требование экс-депутата Бундестага Рольфа Мютцениха убрать российские ракеты из Калининградской области в случае реальной агрессии может вынудить Россию применить их. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, в Евросоюзе такими заявлениями хотят проверить, как Россия отреагирует, однако подобные попытки в адрес Калининградской области выглядят "довольно жалко".

Если они попытаются изъять это оружие у нас, то Европа займет место не в геополитическом регионе стран Балтийского моря, а на кладбище. Они должны это понимать сказал депутат в беседе с агентством

Колесник также указал на стремительное формирование воинских подразделений в странах Североатлантического альянса, граничащих с Калининградской областью.

Сейчас размещается танковое подразделение в Литве со штабом в Вильнюсе. Понятно, по кому мы в случае необходимости будем бить в первую очередь. И уже не будет этого танкового подразделения, кстати, немецкого подытожил он

Бывший лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) ФРГ Рольф Мютцених ранее призвал провести переговоры с РФ и настоять на выводе российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда. Так, утверждает он, Европа сможет вернуть себе доминирующую роль.

В МИД РФ заявили, что Москва работает на опережение в вопросе защиты Калининградской области и готова к любому развитию событий.