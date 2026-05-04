В Германии потребовали убрать российские ракеты из Калининграда Политик Мютцених потребовал вывести российские ракеты из Калининграда

Москва4 мая Вести.Европа должна провести переговоры с Москвой по вопросу вооружения и настоять на выводе российских ракет с ядерными боеголовками из Калининграда, заявил бывший лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) ФРГ Рольф Мютцених.

Он утверждает, что Европа должна вернуть себе роль, которая ранее заключалась в "сдерживании и мудрой дипломатии".

Нужно настаивать на выводе российских ракет средней дальности с ядерными боеголовками из Белоруссии и Калининграда и на включении дальнейших шагов в комплексный процесс политики контроля над вооружениями сказал Мютцених изданию Süddeutsche Zeitung

Он добавил, что только так Европа сможет вернуть себе доминирующую позицию.

Ранее посол по особым поручениям МИД Артем Булатов сообщил, что страны Североатлантического альянса отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Они проводят военные учения на случай эскалации напряженности в отношениях России и Запада​​​.