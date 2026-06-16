Депутат Европарламента от Германии: ЕС должен возобновить диалог с Россией

Евродепутат от Германии: Европа и Россия должны возобновить диалог Депутат Европарламента от Германии: ЕС должен возобновить диалог с Россией

Москва16 июн Вести.Европейский союз (ЕС) и Россия должны возобновить диалог, заявил депутат Европарламента (ЕП) от немецкой партии BSW (бывшая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Михаэль фон дер Шуленбург в интервью ТАСС.

Брюссель должен установить стабильность в Европе, если собирается "хоть как-то влиять на мир", отметил Шуленбург

А если мы хотим это сделать, то мы должны говорить с Россией. Другого варианта просто нет приводит ТАСС слова Шуленбурга

Евродепутат отметил, что ЕС является участником конфликта на Украине и не может выступать посредником при урегулировании этого конфликта.

Между тем бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад сообщил, что Украине необходимо срочно заключить мирный договор с Россией, чтобы избежать усиления боевых действий и вовлечения в них стран Европы.