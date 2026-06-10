Москва10 июнВести.Депутаты Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) Михаэл фон дер Шуленбург и Рут Фирмених, находящиеся с визитом в России, выступили за сохранение российско-германского диалога и выразили несогласие с текущей политикой Европарламента, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".
В Москве советник президента РФ Антон Кобяков провел встречу с евродепутатами и организатором Германо-российского форума "Бисмарк-диалог" и учредителем фонда "Мост искусств", председателем совета директоров АО "РК Культура и Наука" Хансом-Йоахимом Фраем.
Цель приезда немецких депутатов и обращения к российским властям – наладить регулярные двусторонние диалоги в рамках двустороннего сотрудничестваговорится в сообщении
Среди приоритетов, названных представителями Германии, избежание конфликтов с РФ и недопущение ситуации, при которой ФРГ выступает от имени всей Европы в текущем конфликте.
Стороны договорились продолжить усилия по восстановлению диалога и экономического сотрудничества между двумя странами.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Германии и ее канцлеру Фридриху Мерцу нужна Россия, чтобы выжить.