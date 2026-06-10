Депутаты Европарламента выступили за сближение с РФ и сохранение диалога

Депутаты Европарламента выступают за сближение с Россией Депутаты Европарламента выступили за сближение с РФ и сохранение диалога

Москва10 июн Вести.Депутаты Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) Михаэл фон дер Шуленбург и Рут Фирмених, находящиеся с визитом в России, выступили за сохранение российско-германского диалога и выразили несогласие с текущей политикой Европарламента, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

В Москве советник президента РФ Антон Кобяков провел встречу с евродепутатами и организатором Германо-российского форума "Бисмарк-диалог" и учредителем фонда "Мост искусств", председателем совета директоров АО "РК Культура и Наука" Хансом-Йоахимом Фраем.

Цель приезда немецких депутатов и обращения к российским властям – наладить регулярные двусторонние диалоги в рамках двустороннего сотрудничества говорится в сообщении

Среди приоритетов, названных представителями Германии, избежание конфликтов с РФ и недопущение ситуации, при которой ФРГ выступает от имени всей Европы в текущем конфликте.

Стороны договорились продолжить усилия по восстановлению диалога и экономического сотрудничества между двумя странами.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Германии и ее канцлеру Фридриху Мерцу нужна Россия, чтобы выжить.