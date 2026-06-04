Фронмайер: граждане Германии заинтересованы в хороших отношениях с Россией Депутат Фронмайер рассказал о выгоде граждан ФРГ от хороших отношений с РФ

Москва4 июн Вести.Поддержание хороших отношений между Москвой и Берлином находится в интересах граждан ФРГ, которые могли бы получать энергоснабжение по доступным ценам. Об этом заявил заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер агентству ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В беседе с журналистами он рассказал о целях визита делегации из Германии в Россию.

Мы заинтересованы в том, чтобы представлять интересы Германии и формировать политику в интересах наших граждан. А в их интересах - иметь хорошие отношения с Россией и получать энергоснабжение по доступным ценам. Вот за что мы выступаем рассказал Фронмайер

При этом парламентарий добавил, что традиционные партии немецкого истеблишмента оказывают на него давление из‑за его поездки в Россию. По его словам, подобные попытки давления предпринимаются ежедневно, однако делегация относится к ним с безразличием, сосредоточившись на выполнении поставленных задач.

Он также подчеркнул, что немецкая делегация прибыла на ПМЭФ для обсуждения условий работы около 1,5 тыс. немецких компаний в России. По его словам, речь "также идет об энергетическом кризисе", с которым столкнулась Германия.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что встретился с Маркусом Фронмайером. Он обсудил с депутатом экономическое сотрудничество Москвы и Берлина, а также возобновление делового диалога Россия - Германия - США.