Советник президента РФ на встрече с депутатами ЕП назвал условия для диалога

Названы условия для диалога России и Германии Советник президента РФ на встрече с депутатами ЕП назвал условия для диалога

Москва10 июн Вести.Советник президента России Антон Кобяков назвал условия для диалога РФ и Германии в ходе встречи с представителями Европарламента (ЕП) в Москве. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков выразил готовность к открытому диалогу с Германией на основе трех принципов: уважать, слушать, понимать говорится в публикации

Кобяков также отметил, что Москва выступает за восстановление добрососедских отношений стран и развитие сотрудничества по всем направлениям, в том числе по вопросам энергетической безопасности обоих государств. Участники встречи со стороны Германии в свою очередь подчеркнули важность сохранения российско‑германского диалога.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Германии и ее канцлеру Фридриху Мерцу нужна Россия, чтобы выжить.