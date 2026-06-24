Рябков назвал условие для возможных договоренностей ЕС и РФ в будущем Рябков: возможные договоренности ЕС и РФ должны укладываться в рамки Анкориджа

Москва24 июн Вести.Возможные будущие договоренности Европы с Россией должны укладываться в рамки, которые были согласованы президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, как Москва смотрит на кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты в качестве потенциального переговорщика от Евросоюза (ЕС).

Я могу только сказать, что мы наблюдаем с определенным интересом за перипетиями обсуждений в Евросоюзе вопроса о том, кто может выступить с их стороны переговорщиком с Россией… Давайте вначале обсуждать, как сделать так, чтобы будущие договоренности укладывались в рамки, которые были согласованы президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже заявил Рябков газете "Известия"

По его словам, Москва не отступит от своей позиции, согласно которой все договоренности должны укладываться в рамках Анкориджа. Однако в случае, если другая сторона придерживается иных взглядов, "ей надо дальше поразмыслить над причинами собственного ошибочного подхода к этой крайне важной, очень серьезной и тревожной проблеме".

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Российская Федерация подтверждает свою готовность к возобновлению дипломатических контактов и обсуждению вопросов безопасности с Европейским союзом.

При этом депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер признался, что Евросоюз на данный момент находится в нулевой точке в вопросе возобновления диалога с РФ.