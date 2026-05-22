Москва22 мая Вести.Под выражением "дух Анкориджа" российская сторона подразумевает атмосферу доверия между главой РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, позволившую в рамках саммита на Аляске согласовать контуры украинского урегулирования. Об этом "Ведомостям" сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Речь идет о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже (Аляска), которая состоялась в августе 2025 года. Она была посвящена поиску путей завершения украинского конфликта.

Под "духом Анкориджа", если вы заостряете внимание именно на этой формулировке, мы подразумеваем атмосферу доверия, сложившуюся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины, которым мы, со своей стороны, остаемся привержены заявил Рябков

По его словам, то, как этот процесс именуется за океаном, не имеет значения, ведь самое главное, что у сторон сохраняется настрой на продолжение работы над украинским урегулированием, так и над восстановлением "взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества" между США и Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что у России и США есть четкие понимания, достигнутые по итогам саммита на Аляске. Он напомнил, что Москва выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, но если добиться его не удастся, все цели будут достигнуты в рамках специальной военной операции.