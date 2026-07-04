На Украине заявили, что Анкоридж дал четкое понимание границ договоренностей Посол Стефанишина: договоренности в Анкоридже не противоречат интересам Украины

Москва4 июл Вести.Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже дали четкое понимание границ возможных договоренностей, которые не противоречат интересам киевского режима. Такое заявление сделала посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.

По ее словам, после саммита на Аляске и серии консультаций с российской стороной на разных уровнях сформировалось ясное представление о пределах возможных соглашений.

Как подчеркнула Стефанишина, эти рамки не идут вразрез с интересами Украины. Сейчас главным вопросом становится траектория движения стран к урегулированию конфликта, добавила посол.

Она также акцентировала внимание на значимости роли Госдепартамента США и Белого дома в дипломатическом процессе, а также на том, кто возьмет на себя лидерство в переговорах. Кроме того, существенное значение имеет место нынешних дипломатических инициатив в общей системе безопасности, отметила Стефанишина.

Мы сейчас говорим именно о пути к этой цели, а не о готовом плане из 28 или скольких пунктов или о требованиях передать кому-то Донецкую область. Здесь уже есть ясность подчеркнула она в интервью украинским СМИ

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью ИС "Вести" заявил, что переговоры, которые провели Россия и США на Аляске в августе 2025 года, "никуда не выветрились".