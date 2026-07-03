Сенатор Карасин считает, что дух Анкориджа "никуда не выветривался"

Карасин заявил, что дух Анкориджа "никуда не выветривался" Сенатор Карасин считает, что дух Анкориджа "никуда не выветривался"

Москва3 июл Вести.Переговоры, которые провели Россия и США на Аляске в августе 2025 года, "никуда не выветрились". Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом уже вписана в историю.

Встреча двух лидеров ведущих держав, Владимира Владимировича Путина и президента Трампа, она никуда не выветривается. Она … создала очень хороший прецедент диалога о наиболее сложных проблемах. Надо просто довести это до конца сказал сенатор

Ранее Карасин заявил, что зацикливаться на противостоянии с машиной НАТО не нужно.