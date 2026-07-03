Москва3 июлВести.Переговоры, которые провели Россия и США на Аляске в августе 2025 года, "никуда не выветрились". Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом уже вписана в историю.
Встреча двух лидеров ведущих держав, Владимира Владимировича Путина и президента Трампа, она никуда не выветривается. Она … создала очень хороший прецедент диалога о наиболее сложных проблемах. Надо просто довести это до концасказал сенатор
Ранее Карасин заявил, что зацикливаться на противостоянии с машиной НАТО не нужно.