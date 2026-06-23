Лавров: не хочу даже думать, что саммит на Аляске был для довооружения ВСУ

Лавров отказался даже думать, что саммит на Аляске был для довооружения ВСУ Лавров: не хочу даже думать, что саммит на Аляске был для довооружения ВСУ

Москва23 июн Вести.Глава российского МИД Сергей Лавров не хочет даже думать о том, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в 2025 году была задумана для того, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Об этом министр заявил в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что с момента саммита на Аляске прошел почти год. Тогда стороны обсудили и согласовали параметры украинского урегулирования. Американские переговорщики предложили свою схему действий, а российская сторона согласилась.

И ее реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования. Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось добавил Лавров

Ранее министр обвинил США в игнорировании соглашений, достигнутых в ходе саммита на Аляске. В то же время он выразил надежду на то, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренностей Анкориджа.