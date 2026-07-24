Лавров сообщил, что передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите на Аляске Лавров сообщил, что в Маниле передал Рубио список цитат Трампа из Анкориджа

Москва24 июл Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат американского президента Дональда Трампа о прошедшем в 2025 году саммите на Аляске, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса.

Вы почитайте, я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции и потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа сказал Лавров журналистам

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялись 23 июля в Маниле и длились 35 минут. Во время встречи стороны обменялись мнениями по широкому спектру тем двусторонней и международной повестки.

На переговорах глава МИД России проинформировал американского коллегу о текущей ситуации на фронте. Кроме того, Лавров обратил внимание на политику европейских стран, которую Москва считает дестабилизирующей, поскольку они, по его словам, по-прежнему стремятся добиться стратегического поражения России.