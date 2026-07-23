Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения

Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на фронте в украинском конфликте Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения

Москва23 июл Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что продолжать накачивать киевский режим вооружением недопустимо.

При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями отмечается в комментарии МИД РФ

Российский министр также указал на дестабилизирующую политику европейских стран, до сих пор стремящихся нанести РФ "стратегическое поражение".

Встреча Лаврова и Рубио состоялась 23 июля в Маниле и продлилась 35 минут. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки.