Москва23 июлВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что продолжать накачивать киевский режим вооружением недопустимо.
При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениямиотмечается в комментарии МИД РФ
Российский министр также указал на дестабилизирующую политику европейских стран, до сих пор стремящихся нанести РФ "стратегическое поражение".
Встреча Лаврова и Рубио состоялась 23 июля в Маниле и продлилась 35 минут. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки.