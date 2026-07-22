Москва22 июл Вести.Налоговая инспекция приостановила операции по счетам Полины Лурье, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что решение приняли из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока. Лурье должна была предоставить ее до 6 июля.

20 июля сообщалось, что Лурье продает квартиру в московском районе Хамовники, которую она приобрела у Долиной. Цена стартует от 200 млн рублей.

Лурье и Долина судились за квартиру почти год. В результате Верховный суд в декабре 2025 года постановил, что право собственности на недвижимость остается за Лурье.

Квартира, являвшаяся предметом спора, расположена в девятиэтажном доме 1997 года постройки, который стоит неподалеку от набережной Москвы-реки, между станциями метро "Фрунзенская" и "Парк культуры". В нем всего 17 квартир.