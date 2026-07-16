Пугачева вынуждена снизить цену на элитную квартиру в центре Москвы Пугачева продает квартиру в Москве со скидкой за 390 миллионов рублей

Москва16 июл Вести.Певице Алле Пугачевой не удалось продать свою квартиру в центре Москвы. Как сообщает KP.RU, с июля знаменитости пришлось снизить цену на это жилье.

По данным газеты, весной 2026 года Пугачева приняла решение о продаже объекта недвижимости в центре столицы из-за снижения доходов.

Квартира была выставлена на так называемую "закрытую продажу". В таком случае объекта недвижимости нет на онлайн-платформах по сделкам с недвижимостью, сайтах агентств недвижимости и других публичных агрегаторах. Его предлагают клиентам "адресно": только тем покупателям, кто ищет похожее жилье.

В материале отмечается, что продать квартиру будет непросто - если только поможет счастливый случай.

Если весной в ЖК Филипповский на продаже были две квартиры, то сегодня их восемь — разной площадью, с мебелью и без, с разным ремонтом, с террасой. Средняя цена квадратного метра в этом ЖК — 1 млн руб. Но есть и "сейл" — 730 тыс. руб., так как людям надо продать срочно. Есть вариант и за 1,4 млн руб. за квадратный метр. Выбор большой. Продать квартиру звезды сегодня, в принципе, проблематично — некоторые люди не хотят связываться с объектами, где собственники известные артисты. А в случае, когда они уехали за рубеж и тем более такая семья… Продать будет непросто рассказал изданию риэлтор, знакомый с ситуацией

Кроме того, не все решаться связаться с уехавшей артисткой, так как неизвестно, по какому назначению будут использованы деньги, говорится в статье. В публикации также отмечается, что уже сейчас цена на квартиру снижена с первоначальной 420 млн руб. до 390 млн руб.

Ранее сообщалось, что загородный дом в подмосковной деревне Грязь, принадлежащий семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), несмотря на финансовые трудности, остается непроданным.