Адвокат Матвеев объяснил, почему Пугачева не может продать замок в Грязи

Адвокат Матвеев назвал причины, почему замок Пугачевой в Грязи нельзя продать Адвокат Матвеев объяснил, почему Пугачева не может продать замок в Грязи

Москва22 июн Вести.Загородный дом в подмосковной деревне Грязь, принадлежащий семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), остается непроданным несмотря на финансовые трудности. О том, почему продажа практически невозможна, изданию KP.RU рассказал адвокат Тимур Матвеев.

Пугачева с мужем и их команда юристов, помощников пробовали разные варианты продажи печально известного замка в деревне Грязь: но еще в 2025 году стало понятно, что на практике это реализовать просто невозможно говорится в публикации

Осенью 2022 года Максим Галкин получил статус иностранного агента. Это автоматически ограничило его права на операции с недвижимостью. С 1 марта 2025 года все доходы от продажи имущества иноагентов должны поступать на специальный счет в Сбербанке, а снять их можно будет только после исключения из реестра. По сути, деньги замораживаются.

Галкин попытался обойти ограничения, переписав в 2026 году часть недвижимости на детей - Гарри и Елизавету. Они стали собственниками 1/6 доли. Однако это только усложнило ситуацию. Сделки с недвижимостью несовершеннолетних требуют разрешения органов опеки, а в случае с детьми иноагента любое движение средств будет под особым контролем.

Кроме того, с 2025 года любые операции с имуществом иноагентов, включая дарение и наследство, облагаются налогом независимо от срока владения.

Вторая проблема - документация. Сам дом площадью 1867 квадратных метров до сих пор не зарегистрирован в государственном кадастре, хотя земельные участки под ним оформлены. Владельцы годами не регистрировали объект - теперь это придется делать через суд.

Третья причина - антиквариат. Галкин более 10 лет собирал коллекцию картин, книг, мебели и других предметов старины, оцениваемую более чем в 2 миллиарда рублей. Семья пыталась вывезти ее за границу, но из-за проблем с документами часть коллекции осталась в замке, превратив его в склад.

Сам замок выполнен в готическом стиле – гаргульи, доспехи, вензеля. Найти покупателя на такую экзотику нелегко.

Жить в таком дворце сможет не каждый - архитекторы воплощали диковинные идеи Галкина, поэтому внутри сплошная экзотика… Второго такого любителя готики найти сложно отмечается в публикации

Кроме этого, поместье расположено в обычной деревне, а не в элитном охраняемом поселке. Ежемесячные расходы на его содержание – свыше 700 тысяч рублей.

По мнению экспертов, продать замок в обозримом будущем не получится. Единственное, что может сделать Галкин, - оставить недвижимость детям в надежде сохранить имущество. С такой репутацией и документами поместье рискует остаться дорогой обузой на долгие годы.