Москва12 апрВести.Народный артист РСФСР Юрий Куклачев не намерен строить Дворец кошек на месте замка певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (включен в реестр иноагентов в России). Об этом он заявил РИА Новости.

Чужое никогда не приносит радости. Я на чужой каравай рот не разеваю. Надо свое делать

заявил Куклачев агентству в ответ на вопрос о потенциальном строительстве Дворца кошек на территории замка покинувшей Россию певицы

Замок Пугачевой находится в деревне Грязь. После отъезда артистки из страны общественные деятели и депутаты РФ ведут дискуссии о возможной передаче ее замка в пользу государства.

Девятого апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Пугачеву иноагентом и лишить ее права на продажу квартиры в Москве.