Ежегодного фестиваля "Пугачевская весна" в Москве не будет

Москва10 апр Вести.Фестиваль "Пугачевская весна" не будет проводиться в Москве в этом году. Об рассказал продюсер проекта Андрей Краснобаев.

Фестиваль в этом году действительно отменили из-за давления общественников сообщил он

Альтернативу мероприятию пока не нашли, заявил Краснобаев в разговоре с РИА Новости.

Отменить проведение фестиваля "Пугачевская весна" потребовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он уточнил, что это надо сделать ради безопасности людей.

Арт-фестиваль и встреча поклонников Аллы Пугачевой проводятся ежегодно с 2022 года в день рождения певицы 15 апреля.