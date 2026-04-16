Москва16 апр Вести.В Москве состоялся ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой "Пугачевская весна", заявила президент проекта Светлана Соловьева.

Мероприятие прошло, несмотря на жалобы со стороны общественников.

Фестиваль "Пугачевская весна - 2026" в честь Дня рождения Аллы Борисовны Пугачевой с успехом прошел в Москве. На него съехались поклонники... из разных уголков России - из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, Кирова, Казани, даже из-за рубежа сказала она, ее слова приводит РИА Новости

Отменить фестиваль "Пугачевская весна" ранее требовал глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин.

Арт-фестиваль и встреча поклонников Аллы Пугачевой проводятся ежегодно с 2022 года в день рождения певицы 15 апреля. Продюсер проекта Андрей Краснобаев несколько дней назад говорил, что фестиваль в Москве проводиться не будет.