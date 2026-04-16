В РАО назвали излишним предложение передать хиты Пугачевой другим артистам РАО: исполнение золотых хитов Пугачевой возможно без ее согласия

Москва16 апр Вести.Предложение передать хиты Аллы Пугачевой другим артистам является излишним и не требует изменения законодательства, большинство ее песен написаны профессиональными композиторами и поэтами, заявили ТАСС в пресс-службе Российского авторского общества.

Алла Пугачева писала стихи и музыку, но все ее золотые хиты созданы профессиональными композиторами и поэтами-песенниками. В большинстве случаев нет никакой нужды "передавать" кому-то хиты Пугачевой и тем более менять законодательство пояснили в пресс-службе

По словам представителей РАО, Пугачева обладает правами на собственные исполнения, а также на несколько своих произведений.