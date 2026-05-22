Жительница Воронежской области судится с Пугачевой — дело дошло до ВС РФ

Москва22 мая Вести.Защита 86‑летней пенсионерки из Лискинского района Воронежской области подала жалобу в Верховный суд РФ. Ранее её иск о защите чести и достоинства к певице Алле Пугачевой был отклонён нижестоящими судами, сообщает РИА Новости.

Иск был возвращен из-за неподсудности, мы подали жалобу в апелляционный суд, но безрезультатно, теперь подали жалобу в Верховный суд России рассказал агентству представитель семьи

Поводом для иска стало интервью Пугачевой, в котором, по мнению истицы, артистка допустила некорректные высказывания на политические и общественные темы. Пенсионерка просила признать эти слова не соответствующими действительности и обязать певицу выплатить 15 миллионов рублей в фонд "Защитники Отечества".