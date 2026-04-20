Москва20 апрВести.Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин хочет добиваться проверки российских счетов Аллы Пугачевой, сообщает издание "Абзац".
Согласно публикациям СМИ, проживающая за границей артистка держит в российских банках около 120 миллионов рублей, а также получает проценты по вкладам.
По мнению Бородина, это "непозволительная ситуация", особенно с учетом того, что с певица связана с признанным иноагентом Максимом Галкиным.
У нас есть понятие, когда человек имеет статус иностранного агента, а у нее муж имеет статус агента. Есть такое понятие "аффилированное лицо". Пугачева является аффилированным лицом Максима Галкина.пояснил руководитель ФПБК
Бородин сообщил, что напишет обращение, чтобы Росфинмониторинг и прокуратура провели проверку, как расходуются деньги, уходят ли они из страны.
По его мнению, на время проверки эти средства могут быть заморожены.