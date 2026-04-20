В России собираются проверить счета Пугачевой на 120 миллионов Глава ФПБК Бородин просит прокуратуру проверить счета Пугачевой

Москва20 апр Вести.Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин хочет добиваться проверки российских счетов Аллы Пугачевой, сообщает издание "Абзац".

Согласно публикациям СМИ, проживающая за границей артистка держит в российских банках около 120 миллионов рублей, а также получает проценты по вкладам.

По мнению Бородина, это "непозволительная ситуация", особенно с учетом того, что с певица связана с признанным иноагентом Максимом Галкиным.

У нас есть понятие, когда человек имеет статус иностранного агента, а у нее муж имеет статус агента. Есть такое понятие "аффилированное лицо". Пугачева является аффилированным лицом Максима Галкина. пояснил руководитель ФПБК

Бородин сообщил, что напишет обращение, чтобы Росфинмониторинг и прокуратура провели проверку, как расходуются деньги, уходят ли они из страны.

По его мнению, на время проверки эти средства могут быть заморожены.