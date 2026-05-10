Москва10 мая Вести.В России необходимо зафиксировать более жесткий валютный контроль. Такое состояние финансовой системы является нормальным, заявил зампред Госдумы РФ Александр Бабаков в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Депутат отметил, что стабильный рубль будет выполнять инвестиционную функцию, использоваться в стабильных расчетах и так далее.

Надо вспомнить о том, какой была экономика в 2022 году. И просто для начала хорошо бы зафиксировать жесткий валютный контроль… Тогда же никто не обсуждал, нужно вывозить капитал или не нужно, нужно ли контролировать этот процесс или не нужно? Конечно, нужно. И тогда это было сделано сказал Бабаков

Также парламентарий предложил Центральному банку РФ выдать кредит Минфину в объеме внутреннего долга под ставку 0,1% для запуска новых инвестиционных проектов.

Если это государственный долг, то есть долг государства самому себе, дайте возможность тогда профинансировать его… Выдать кредит Минфину, Минфин должен на эти деньги принудительно, потому что именно так и будет, выкупить весь госдолг, который сегодня есть в экономике, ... и тем самым забрать всю ту сумму, которую мы сегодня переплачиваем в финансовую сферу, и запустить в инвестиционные проекты. Это триллионы рублей добавил Бабаков

Ранее Минфин РФ сообщил, что с 8 мая по 4 июня приобретет валюту и золото по бюджетному правилу на 110,3 миллиарда рублей с учетом отложенных операций за март и апрель 2026 года. Ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 миллиардов рублей.