Москва20 апр Вести.Экономическая динамика в России свидетельствует о том, что следует задуматься о кардинальном изменении кредитно-денежной политики. Такое мнение выразил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" зампред Госдумы РФ Александр Бабаков.

Для этого необходимо в целом менять механизмы финансирования, считает он.

Нужно кардинально менять кредитно-денежную политику. И не только менять ставку, но и фондирование, залоги разные. Много требований. И главное, что все это возможно сделать в достаточно короткое время сказал Бабаков

Он подчеркнул, что для реализации "программы победы" необходимо объединение усилий во всех сферах. И высказался за широкое "наращивание государственных инвестиций и желательно без посредников в виде банков".

Мы должны сегодня быть консолидированы в том, что мы понимаем, какими средствами сделать нашу экономику суверенной... Наша страна сегодня может кардинально изменить ситуацию, связанную с моделью экономической уточнил Бабаков

Ранее президент России Владимир Путин заявил о сокращении ВВП РФ за январь-февраль.