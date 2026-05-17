Зампред Госдумы - о финансовых перспективах РФ и ОАЭ Бабаков отметил перспективы союза ОАЭ и РФ при переходе на нацвалюты

Москва17 мая Вести.РФ и ОАЭ могут перейти к расчетам в нацвалютах — это снизит влияние санкций, хотя и не обеспечит полный финансовый суверенитет, рассказал ИС "Вести" заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

Двусторонние отношения позволяют переходить на взаиморасчеты между нашими государствами национальной валютой, считает он.

Это большой шаг, который не решает окончательно проблемы финансового суверенитета, но, по крайней мере, снижает воздействие санкций на наши двусторонние отношения в финансовой сфере отметил Александр Бабаков

Ключевое решение проблемы, по словам депутата, — разработка новых инструментов взаиморасчетов, способных ослабить монополию доллара.

Это предполагает не просто переход к новым, иным видам валют. Нет, это выработка таких механизмов, которые будут защищать ту валюту, которую наши страны, возможно, между собой, а скорее всего, с кем-то еще, примут как альтернативу доллару. Это процесс, над которым работают многие государства, и это непростая тема, потому что она предполагает наличие институтов, которые как раз и обеспечивают функционирование международной валюты пояснил он

Таким образом, первый этап сотрудничества - это расчеты в национальных валютах, а второй - совместное участие в разработке инструментов, создающих предпосылки для постепенной замены доллара в международных расчетах, резюмировал депутат.