В Госдуме рассказали, какие возможности открыло сотрудничество РФ с ОАЭ Депутат Бабаков: ОАЭ стали базой для выхода бизнеса РФ на рынки других стран

Москва17 мая Вести.Отличная инфраструктура и дружественное отношение ОАЭ к России привели к росту товарооборота и расширению присутствия бизнеса РФ на территории страны. Это позволило использовать ОАЭ как стратегическую базу для развития отношений с другими государствами, сообщил ИС "Вести" заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

Интерес российского бизнеса к региону связан прежде всего с глобальными событиями последних лет, в частности, с попытками распространить санкции не только на Россию, но и на ее партнеров, а также с давлением на финансовую сферу и ограничениями в использовании международной инфраструктуры для доставки и получения товаров, пояснил он.

В отличие от пассивной позиции Всемирной торговой организации (ВТО), которая не встала на защиту России, сотрудничество с ОАЭ оказалось продуктивным:

Мы видим, что интерес, проявленный с нашей стороны к инфраструктуре и позиции ОАЭ, нашел свое отражение, понимание, что вылилось в конечном итоге в увеличение товарооборота, позиций и возможностей нашего бизнеса присутствовать на территории ОАЭ, и, как следствие, использовать — не то чтобы транзитом, но в то же время использовать это как некую базу для того, чтобы продвигать и развивать отношения уже с другими странами, используя территорию ОАЭ. Поэтому я считаю, что в данном случае мы имеем гораздо большую, более гибкую и эффективную для российского бизнеса площадку, что и послужило подписанию этого соглашения рассказал Бабаков

Госдума ратифицировала межправительственное соглашение между РФ и ОАЭ о торговле услугами и инвестициях. Соглашение было подписано в августе 2025 года и направлено на повышение доступа на рынок услуг на территории обеих стран в дополнении к обязательствам, принятым в рамках ВТО. Российские предприниматели получили расширенные возможности для развития бизнеса в ряде сфер, включая юридические, компьютерные услуги, ремонт воздушных и морских судов.

В феврале 2025 года Россия и ОАЭ заключили соглашение об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.