Депутат Аксаков допустил скорое появление стандарта исламского банкинга в РФ Аксаков: исламский банкинг может привлечь капитал и мусульман, и православных

Москва17 мая Вести.Первый стандарт исламского банкинга может появиться в РФ в течение месяца, это поможет привлечь капитал из мусульманских стран, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, партнерское финансирование (исламский банкинг) способно привлечь инвесторов, исповедующих не только ислам, но и православие, поскольку для последних тоже важно, чтобы их средства "шли на полезное дело и не были связаны с процентными платежами и эксплуатацией таких человеческих слабостей, как азартные игры или алкоголь".

Парламентарий отметил, что исламский банкинг "открывает путь для инвестиций в Россию" из мусульманских стран.

Мощными стимулами станут внедрение стандартов и цифровизация инструментов, например, с помощью цифровых финансовых активов сказал Аксаков в беседе с изданием "Известия"

Как пишет газета, глава думского комитета утверждает, что стандарт исламского банкинга может появиться в России в течение месяца.

Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин заявил, что внедрение исламского банкинга в РФ поможет в финансовой интеграции с партнерами в Персидском заливе, Индонезии, Малайзии, Турции и другими странами исламского мира.