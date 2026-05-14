Финэксперт рассказал о специфике исламского банкинга Эксперт Гиниятов: в халяльной экосистеме есть ограничения по нормам ислама

Москва14 мая Вести.Исламский банкинг отличается от обычного своей спецификой, заявил ИС "Вести" руководитель направления исламского банкинга в Т-Бизнесе Асхат Гиниятов.

По его словам, в привычном кассовом обслуживании есть финансовые предложения и продукты, которые не совсем соответствуют нормам ислама.

Здесь [в исламском банкинге] мы клиента оградили, полностью поместили в халяльную экосистему, где он не получает никаких приглашений, имеет определенный ряд ограничений, которые соответствуют нормам ислама. И, конечно же, продукт получил одобрение духовного управления мусульман Татарстана и Чеченской Республики о соответствии нормам ислама сказал он

Ранее эксперт Арсений Щельцин высказывал мнение, что внедрение исламского банкинга в России поможет стране в финансовой интеграции со странами исламского мира.