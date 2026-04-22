Иран показал всему миру, как надо разговаривать с американцами Востоковед Ибрагимов: Иран показал миру, как разговаривать с США

Москва22 апр Вести.Иран демонстрирует всему миру, что с американцами нужно разговаривать на равных и даже дерзко, поскольку они другого языка не понимают. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Фархад Ибрагимов.

Он подчеркнул, что Тегеран работает не тактически, а стратегически, и это становится показательным примером для многих стран мира.

Обратите внимание, как иранцы работают. Они работают не тактически, а стратегически. То есть они показывают всему миру, что с американцами можно и нужно так разговаривать… Понятное дело, что у нас никаких иллюзий нет, что американская мощь превосходит иранскую. Но даже при всем при этом Иран показывает, что с американцами надо разговаривать на равных и, наоборот, еще с ними надо разговаривать дерзко, потому что они другого языка не понимают рассказал Ибрагимов

Ранее Ибрагимов заявил, что соседям Ирана выгодны санкции США против Исламской Республики, поскольку они зарабатывают на серых схемах поставок запрещенных товаров в страну.