Москва22 апр Вести.Американцы не могут ничего сделать с Ираном, потому что иранские элиты оказались монолитными и не разобщенными, в отличие от других стран, где Вашингтон добивался успеха. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что стратегия США в конфликтах заключалась в разобщении общества, с которым идет война.

Элиты оказались монолитными, они не стали разобщенными. Американцы всегда, когда устраивали какую-либо военную кампанию, либо интервенцию, либо цветную революцию в отношении той или иной страны, они делали ставку на разобщенность элит. Найдется некто, кто готов пойти на сепаратные переговоры с Америкой, и пойдет уже все крахом. А тут иранцы показали, что никакой разобщенности в элитах нет рассказал Ибрагимов

Ранее Ибрагимов заявил, что Тегеран показал всему миру, как нужно вести диалог с американцами. По его мнению, они понимают только язык силы.