Москва22 апр Вести.Многие соседи Ирана не заинтересованы в отмене ограничений против Тегерана, поскольку сами зарабатывают на серых схемах, параллельном импорте и завозе иностранной валюты. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что окружение Ирана насчитывает множество стран, каждая из которых пытается перехватить инициативу в этой сфере.

Многие страны в регионе особо не заинтересованы в том, чтобы с Ирана снимали санкции, потому что они на этом очень хорошо зарабатывают. В частности, на завозе долларов, евро и так далее. … Та же самая Турция, тот же самый Пакистан – они могут на официальном уровне говорить что угодно, а на границах есть нюансы, которые американцы никогда не смогут проконтролировать рассказал Ибрагимов

Ранее сообщалось, что США расширили список санкций против Ирана. По сообщениям Управления по контролю за иностранными активами ограничения затронули сферы, связанные с противодействием терроризму и нераспространением ядерного оружия.