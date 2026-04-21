США расширили санкции против Ирана Минфин США ввел новые санкции против граждан Ирана, компаний и самолетов

Москва21 апр Вести.Министерство финансов США расширило санкционные ограничения в отношении Ирана. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как уточнило ведомство, обновленные рестрикции затронули списки, связанные с противодействием терроризму и нераспространением ядерного оружия.

В санкционные перечни добавлены восемь граждан Ирана в возрасте от 24 до 71 года, а также два самолета Boeing 777 авиакомпании Mahan Air.

Кроме того, под ограничения попали четыре организации из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и самого Ирана.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не пойдет на ослабление санкций, если Тегеран не откажется от разработки ядерного оружия. По его словам, у США имеется достаточно рычагов давления на иранскую сторону.

Евросоюз также планирует уже в мае ввести против Ирана новые ограничительные меры в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива.