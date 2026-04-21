Москва21 апрВести.Евросоюз в мае введет в отношении Ирана новые санкции из-за ситуации с Ормузским проливом. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
По ее словам, новые ограничительные меры ЕС в отношении Ирана коснутся тех, кто причастен к ограничению судоходства в Ормузском проливе.
Работа над этими санкциями идет, у нас есть политическое соглашение по ним. Мы нацелены принять их в мае на следующем заседании МИДсказала журналистам Каллас
Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что в результате американской блокады полностью остановлена торговля Исламской Республики по морю.