Каллас: ЕС введет санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Москва21 апр Вести.Евросоюз в мае введет в отношении Ирана новые санкции из-за ситуации с Ормузским проливом. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, новые ограничительные меры ЕС в отношении Ирана коснутся тех, кто причастен к ограничению судоходства в Ормузском проливе.

Работа над этими санкциями идет, у нас есть политическое соглашение по ним. Мы нацелены принять их в мае на следующем заседании МИД сказала журналистам Каллас

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что в результате американской блокады полностью остановлена торговля Исламской Республики по морю.