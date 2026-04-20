МИД: ЕС может испытать стагфляционный шок из-за конфликта с Ираном Грушко: конфликт с Ираном грозит Евросоюзу стагфляционным шоком

Москва20 апр Вести.Конфликт с Ираном и нарушение судоходства в Ормузском проливе грозят Евросоюзу (ЕС) стагфляционным шоком, то есть одновременным замедлением экономического роста и ускорением инфляции, заявил замглавы МИД Александр Грушко агентству РИА Новости.

Остановка судоходства в Ормузском проливе, удары по инфраструктуре и конфликт с Ираном уже оказывают влияние на экономику ЕС, отметил Грушко.

В частности, по комментариям самих же ЕСовцев, блок может столкнуться с стагфляционным шоком приводит РИА Новости слова Грушко

Прогноз экономического роста ЕС на 2026 год понижен с 1,4% до 0,8-1%. При этом инфляция может вырасти с 2,1% до 3,1%, пояснил дипломат.

Между тем Минфин заявил, что положение в мировой экономике становится все хуже, а ослабление бюджетной дисциплины снизило способность ряда стран отвечать на новые вызовы.

Международный валютный фонд (МВФ) также спрогнозировал серьезный спад и переход мировой экономики к рецессии в случае продолжения военной операции США и Израиля против Ирана летом.