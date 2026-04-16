Москва16 апр Вести.Ситуация в мировой экономике становится все хуже, а ослабление бюджетной дисциплины снизило способность ряда стран реагировать на новые вызовы. На это указал глава Минфина России Антон Силуанов в своем письменном заявлении в преддверии заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Текст заявления опубликован на официальном сайте министерства.

Ситуация в мировой экономике ухудшается. Новый источник нестабильности – конфликт на Ближнем Востоке – ключевой вызов в свете последствий для энергетической и продовольственной безопасности в мире говорится в сообщении

Силуанов пояснил, что перекрытие Ормузского пролива спровоцировало сбой глобальных товарных цепочек. Это привело к резкому росту цен на сырьевых рынках, ухудшению деловых настроений и перспектив экономического роста и инфляции.

Кроме того, отметил глава министерства, многие страны до сих пор проводят несбалансированную фискальную политику: то есть продолжают наращивать расходы и задолженность для геополитической борьбы в условиях больших бюджетных дисбалансов и рекордного большого госдолга.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что Россия по итогам 2025 года удержала четвертую позицию в рейтинге мировых экономик. Журналисты сослались на данные Международного валютного фонда и собственные расчеты.