Москва16 апр Вести.Россия по итогам 2025 года сохранила четвертую строчку в рейтинге крупнейших экономик планеты, а ее ВВП по паритету покупательной способности (ППС) впервые в истории преодолел отметку в 7 триллионов долларов, свидетельствуют данные МВФ и расчеты РИА Новости.

По подсчетам агентства, объем российской экономики в пересчете по ППС составил 7,26 триллиона долларов — годом ранее этот показатель находился на уровне 6,97 триллиона. Благодаря такой динамике страна удержала за собой четвертую позицию в мировом рейтинге.

Лидером по размеру экономики по-прежнему остался Китай, нарастивший ВВП до 41,2 триллиона долларов с 38,2 триллиона в 2024 году. Соединенные Штаты заняли второе место с показателем 30,8 триллиона долларов (против 29,3 триллиона годом ранее), а Индия расположилась на третьей строчке — 17,3 триллиона после 15,6 триллиона.

Замкнула пятерку ведущих экономик Япония, чей ВВП вырос с 6,7 до 7 триллионов долларов. Шестую позицию заняла Германия с результатом 6,2 триллиона (в 2024 году — 6 триллионов). Следом со значительным отставанием идут Индонезия (5 триллионов), Бразилия (4,99 триллиона), Франция (4,56 триллиона) и Великобритания (4,55 триллиона).

Мировая экономика в целом за прошедший год выросла с 197,8 до 210 триллионов долларов.

Рост российской экономики отражается и на благосостоянии крупнейших отечественных предпринимателей. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, с начала года состояние российских миллиардеров увеличилось почти на 7,7 млрд долларов, а их совокупный капитал на 1 апреля достиг 298,97 млрд долларов. В рейтинг 500 богатейших людей планеты вошли 20 россиян. Список возглавляют основатель "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (26,6 млрд долларов), глава "Новатэка" и председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон (26,2 млрд долларов), а также совладелец "Норникеля" Владимир Потанин (25,1 млрд долларов).