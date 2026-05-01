Состояние миллиардеров России с начала года выросло на 16 млрд долларов

Состояние богатейших людей России с начала года выросло на 16 млрд долларов Состояние миллиардеров России с начала года выросло на 16 млрд долларов

Москва1 мая Вести.Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 16,106 млрд долларов, следует из рейтинга 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинг вошли 20 россиян. Совокупное состояние крупнейших российских предпринимателей на 1 мая составляет 315,3 млрд долларов.

Самым богатым из россиян является основатель "Северстали" Алексей Мордашов – у него 29,2 млрд долларов. На втором месте расположился председатель совета директоров компании "Сибур", глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в 28,6 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает один из владельцев "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием в 27,2 млрд долларов.

Ранее объединение международных благотворительных и гуманитарных организаций Oxfam сообщило, что в 2025 году совокупное состояние миллиардеров росло в три раза быстрее, чем в среднем за пять лет до этого, достигнув исторической отметки в 18,3 трлн долларов.