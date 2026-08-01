Bloomberg: состояние богатейших россиян сократилось на $5,02 млрд с начала года

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось с начала года Bloomberg: состояние богатейших россиян сократилось на $5,02 млрд с начала года

Москва1 авг Вести.Состояние российских миллиардеров уменьшилось на 5,02 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компаний.

Из рейтинга следует, что среди российских бизнесменов наибольшее сокращение наблюдается у Михаила Прохорова – на $5,66 млрд, до $10,9 млрд. Состояние создателя мессенджера Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уменьшилось до $12,5 млрд – на $1,86 млрд. Аналогичная тенденция наблюдается в динамике состояния президента "Норникеля" Владимира Потанина (на $3,44 млрд, до $23 млрд), председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (на $1,16 млрд, до $22,6 млрд) и основателя "Лукойла" Вагита Алекперова (на $1,41 млрд, до $21,2 млрд).

Состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова, наоборот, продемонстрировало наибольший прирост на $1,79 млрд, до $28,1 млрд. Также увеличилось состояние главы "Новатэка" Леонида Михельсона (на $1,48 млрд, до $25,2 млрд) и основателя "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко (на $1,18 млрд, до $20,1 млрд). Следом идут Геннадий Тимченко (на $1,15 млрд, до $15,4 млрд) и основатель УГМК Искандер Махмудов (на $700 млн, до $8,58 млрд).

Кроме того, прирост состояния наблюдается у Виктора Вексельберга (на $3,57 млрд, до $10,6 млрд), Татьяны Ким (на $418 млн, до $8,3 млрд), Сулеймана Керимова (на $358 млн, до $10,8 млрд), Дмитрия Рыболовлева (на $247 млн, до $10 млрд) и Михаила Фридмана (на $162 млн, до $10,2 млрд).

Ранее из доклада Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS стало известно, что Россия занимает пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров. За прошлый год их количество составило 122 человека.