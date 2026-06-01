Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Первое место в нем занял Юзуф Алекперов – сын основателя "Лукойла" Вагита Алекперова.

Доля Юзуфа Алекперова оценивается в 20,5 миллиарда долларов. Его отец, занимающий шестую строчку в списке богатейших бизнесменов РФ, владеет состоянием 29,5 миллиарда долларов.

На второй позиции расположились дети основателя компании "Еврохим" (производитель удобрений) Андрея Мельниченко – Тара и Адриан. На каждого из них приходится по 12,6 миллиарда долларов из капитала отца, который в этом году был назван Forbes самым богатым российским миллиардером.

Третью строчку в рейтинге наследников заняли дочь и сын владельца "НОВАТЭКа" и "Сибура" Леонида Михельсона. Сам бизнесмен значится четвертым в списке Forbes. Доля каждого из его детей составляет 10,8 миллиарда долларов.

Ранее Bloomberg Billionaires Index сообщал, что совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала года выросло почти на 22 миллиарда долларов. По состоянию на 1 июня активы 20 граждан РФ, включенных в рейтинг Bloomberg, оценивается в 320,8 миллиарда долларов.