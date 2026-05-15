Times: 4 из 10 топ-миллиардеров Британии оказались выходцами из СССР

Москва15 мая Вести.Уроженцы стран бывшего СССР заняли почти половину рейтинга 10 богатейших людей Великобритании – таких оказалось четыре человека, пишет газета The Times.

Так, например, на третьем месте списка Times Rich List 2026 года оказался американо-британский предприниматель и промышленник, владелец холдинга Access Industries Леонард Блаватник, который является выходцем с Украины. Состояние мужчины оценивается в почти 27 млрд фунтов стерлингов (36 млрд долларов).

Седьмую строчку занял уроженец России Ник (Николай) Сторонский с состоянием в 16,5 млрд фунтов (21,9 млрд долларов). Он является сооснователем и генеральным директором финансово-технологической компании Revolut.

На восьмом и десятом местах расположились основатель трейдинговой компании "XTX Markets" Алекс Герко и владельцы одного из ведущих мировых разработчиков мобильных игр Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы. Все трое – выходцы из России. Их состояние оценивается в 16 и 14 млрд фунтов стерлингов соответственно (21,2 млрд и 18,6 млрд долларов).

Ранее журнал Forbes опубликовал список из 155 российских миллиардеров. Рейтинг богатейших людей РФ возглавил основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов.