В "Северстали" после слов Матвиенко заявили, что у Мордашова нет офшоров

В "Северстали" ответили Матвиенко на просьбу "подтянуть" офшоры в РФ В "Северстали" после слов Матвиенко заявили, что у Мордашова нет офшоров

Москва29 апр Вести.Компания "Северсталь" после слов спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко заявила, что находится в глубоком кризисе, а у бизнесмена Алексея Мордашова нет офшоров, его активы - в российской юрисдикции.

Ранее Матвиенко на заседании Совфеда предложила владельцу "Северстали" Мордашову, признанному самым богатым человеком России, "подтянуть" офшоры в страну. Она заявляла, что в Вологодской области, где работает "Северсталь", сложная обстановка, при этом Мордашов является одним из богатейших людей.

"Северсталь" зарегистрирована в России, как и другие активы Алексея Мордашова, находится в российской юрисдикции, а не в неких "офшорах" цитирует РБК ответ представителя компании

Он напомнил, что Мордашов и "Северсталь" находятся в санкционных списках США, ЕС и других стран Запада.

"Северсталь", как и другие компании отрасли черной металлургии, сейчас в глубоком кризисе, добавили в компании.

По итогам первого квартала 2026 года прибыль упала в 370 раз по сравнению с прошлым годом и составила лишь 57 миллионов рублей цитирует слова представителя "Северстали" издание Lenta.ru



При этом в "Северстали" напомнили, что остаются системообразующим предприятием в Вологодской области и в 2025 году направили в бюджет региона налоговые отчисления на 13,4 млрд рублей.

Несколько дней назад журнал Forbes опубликовал список из 155 российских миллиардеров. Мордашов оказался в нем на первом месте.