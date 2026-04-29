В "Северстали" ответили на призыв Матвиенко перевести активы из офшоров в РФ

В "Северстали" прокомментировали слова Матвиенко об офшорах Мордашова В "Северстали" ответили на призыв Матвиенко перевести активы из офшоров в РФ

Москва29 апр Вести.Все активы владельца "Северстали" Алексея Мордашова зарегистрированы в России, заявили в пресс-службе компании в ответ на призыв председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко "подтянуть" часть средств из офшоров в РФ.

В пресс-службе отметили, что компания вместе с другими фирмами из отрасли черной металлургии находится в кризисе. Прибыль "Северстали" по результатам первого квартала упала в 370 раз по сравнению с прошлым годом – до 57 млн руб., рентабельность снизилась до рекордных 12%, а свободный денежный поток стал отрицательным – минус 40 млрд руб. Тем не менее "Северсталь" продолжает выполнять социальные обязательства и остается системообразующим предприятием Вологодской области, несмотря на сложную ситуацию в отрасли. В 2025 г. налоговые отчисления компании в бюджет региона составили 13,4 млрд руб., подчеркнули в пресс-службе.

Как заявили представители компании, непродуманная политика администрации Вологодской области "неразумно растратила" надежную денежную подушку в 70 млрд руб., из-за чего бюджет региона остался в глубоком дефиците.

Пресс-служба также указала, что с уважением относится к словам Матвиенко и выразила готовность публично обсуждать тему социальной ответственности бизнеса. Однако "Северсталь" отвергла обвинения в нахождении активов Мордашова в офшорной зоне.

"Северсталь" зарегистрирована в России, как и другие активы Алексея Мордашова, находится в российской юрисдикции, а не в неких "офшорах", что в принципе невозможно с учетом того, что "Северсталь" и сам А. А. Мордашов давно находятся в санкционных списках ЕС, США и других западных стран приводит приводит приводит издание РБК сообщение пресс-службы компании

На прошлой неделе Мордашов стал самым богатым человеком в России по версии журнала Forbes. Состояние основного акционера "Северстали" оценивается в 37 млрд долларов.