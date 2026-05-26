Москва26 мая Вести.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с налоговыми отчислениями со стороны "Северстали". Об этом сообщил сенатор от Вологодской области Роман Маслов.

По его словам, в 2025-2026 годах снизились поступления доходов от налога на прибыль градообразующих предприятий в бюджеты субъектов страны. Крупные компании, в том числе "Северсталь", идут по пути возврата налоговых переплат за последние годы, а это существенно сказывается на выполнении социальных обязательств.

Только за февраль – апрель 2026 г. Вологодская область потеряла 3,3 млрд руб. налога на прибыль написал он в мессенджере MAX

По словам Маслова, запрашиваемые компаниями средства обычно уже потрачены, поэтому региону приходится выделять их из действующего бюджета.

Он добавил, что вместе с правительством области направил в Совет Федерации предложение по введению минимального налога на прибыль от выручки в размере от 0,5 до 1%.