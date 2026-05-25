Москва25 маяВести.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости ситуации, при которой фактические доходы работников почтовой связи на селе не достигают прожиточного минимума. Тема была поднята в ходе пленарного заседания третьего Всероссийского форума тружеников села.
Почтальон из Новосибирской области Анна Голова рассказала сенаторам, что из-за сокращения штатного расписания сотрудники вынуждены работать на долях ставки. "Допустим, у меня 0,3 ставка, это зарплата 6 тысяч. А есть в основном почтальоны 0,2 ставки, это 5 тысяч", — сообщила она.
Матвиенко резко раскритиковала такое положение дел.
Так это ниже прожиточного минимума. Это противоречит закону Российской Федерации и поручению нашего президентаподчеркнула спикер Совфеда
Она добавила, что на полную ставку оплата труда по закону обязана быть не ниже установленного минимума.