Спикер Совфеда: без отделений связи, школ и ФАПов "село будет вымирать" Матвиенко назвала недопустимой фактическую зарплату почтальонов в 5 тысяч рублей

Москва25 мая Вести.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недопустимости ситуации, при которой фактические доходы работников почтовой связи на селе не достигают прожиточного минимума. Тема была поднята в ходе пленарного заседания третьего Всероссийского форума тружеников села.

Почтальон из Новосибирской области Анна Голова рассказала сенаторам, что из-за сокращения штатного расписания сотрудники вынуждены работать на долях ставки. "Допустим, у меня 0,3 ставка, это зарплата 6 тысяч. А есть в основном почтальоны 0,2 ставки, это 5 тысяч", — сообщила она.

Матвиенко резко раскритиковала такое положение дел.

Так это ниже прожиточного минимума. Это противоречит закону Российской Федерации и поручению нашего президента подчеркнула спикер Совфеда

Она добавила, что на полную ставку оплата труда по закону обязана быть не ниже установленного минимума.